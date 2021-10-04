Журналист сообщил, что не работают внутренние программы для коммуникации в Facebook

ТАСС, 4 октября. Сотрудники американской компании Facebook испытывают проблемы в работе внутренних программ, используемых для деловой коммуникации. Об этом в понедельник сообщил журналист The New York Times Райан Мак в Twitter.

"Не работают не только сервисы и приложения Facebook, но и внутренние инструменты и коммуникационные платформы, включая Workplace (сервис для рабочего общения). Никто не может выполнять свою работу", - написал он.

Ранее пользователи, согласно данным отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов сервиса Downdetector, сообщили о масштабном сбое в работе соцсетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp. Эти соцсети и мессенджер принадлежат американской компании Facebook, которая подтвердила информацию о неполадках и заверила, что работает над их устранением.