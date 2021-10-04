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В работе Twitter произошел сбой

По данным сервиса Downdetector, в основном жалобы поступают из США, Канады, Великобритании, Франции и других стран

ТАСС, 4 октября. Сбой в работе сервиса микроблогов Twitter наблюдается в ряде стран мира в понедельник. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

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В основном жалобы поступают из США, Канады, Великобритании, Франции и других стран. Жалоб из РФ пока почти не поступало.

Пользователи сообщают о неполадках в работе сайта и мобильного приложения соцсети, а также о сбоях в работе комментариев.

Ранее в понедельник пользователи по всему миру, согласно данным Downdetector, сообщили о масштабном сбое в работе соцсетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp. Эти соцсети и мессенджер принадлежат американской компании Facebook, которая подтвердила информацию о неполадках и заверила, что работает над их устранением.

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