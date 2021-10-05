Глобальный сбой в работе соцсетей не повлиял на стоимость акций китайских IT-компаний

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 5 октября. /ТАСС/. Глобальный сбой в работе соцсетей и мессенджеров, отмеченный в понедельник в США, практически не повлиял на стоимость акций китайских IT-компаний и ход торгов на Гонконгской фондовой бирже. Об этом свидетельствуют данные этой торговой площадки.

Что известно о масштабном сбое в работе соцсетей и мессенджеров

Индекс Hang Seng в ходе утренней сессии во вторник демонстрировал слабые разнонаправленные колебания вокруг нулевой черты. Резких колебаний котировок не наблюдается. К этому часу биржевой индикатор повысился на 76 пунктов (0,32%) и находится на отметке 24 112 пунктов.

"Сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp не повлияли на настроения китайских инвесторов. Им практически нет дела до этих зарубежных сервисов, поскольку они традиционно блокируются властями на территории материкового Китая, где действуют собственные, китайские аналоги этих служб", - пояснил корреспонденту ТАСС независимый финансовый аналитик Кейт Мок.

Он также отметил, что торги на фондовых площадках Шанхая и Шэньчжэня сейчас закрыты в связи с праздниками, а работа мессенджеров и соцсетей уже постепенно нормализовалась.

Что касается биржи Гонконга, по словам эксперта, основное давление на нее продолжает оказывать ситуация вокруг масштабных долговых проблем одной из крупнейших девелоперских компаний Китая Evergrande Group.

В понедельник она приостановила торговлю своими акциями, что вызвало тревожные настроения на рынке и падение индекса Hang Seng на 2,2%.

Во вторник заметный рост демонстрируют активы, связанные с нефтяным сектором, производством золота и электроники.