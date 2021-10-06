Дуда призвал НАТО противостоять "Северному потоку - 2"

ВАРШАВА, 6 октября. /ТАСС/. Предстоящий в 2022 году саммит НАТО в Мадриде должен найти решения для всех текущих вызовов, стоящих перед альянсом. Об этом заявил во вторник президент Польши Анджей Дуда, выступая на Варшавском форуме по безопасности.

По его словам, вызовом для НАТО является технологическое и экономическое развитие Китая, террористические угрозы и миграционный кризис, газопровод "Северный поток - 2".

"Саммит НАТО в будущем году в Мадриде должен принести комплексные решения по адаптации ко всем актуальным вызовам", - сказал он.

"Мы должны видеть полный спектр угроз и усилить нашу возможность им противостоять", - указал польский лидер. В числе таких вызовов Дуда назвал усиление России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее называл "нелогичной и пагубной" позицию стран Прибалтики и Польши, которые аккумулируют на своей территории силы НАТО и говорят одновременно о якобы имеющихся угрозах со стороны России. Песков подчеркивал, что стремление этих государств сосредоточить у себя все больше военных НАТО ведет не к укреплению безопасности на континенте, а, наоборот, к повышению напряженности.