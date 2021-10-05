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Масштабный сбой в работе соцсетей

Пользователи в США продолжают сообщать о проблемах в работе Facebook и Instagram

Незначительное число жалоб на работу сервисов поступает и из России

ТАСС, 5 октября. Пользователи в США жалуются во вторник на проблемы в работе социальных сетей Instagram и Facebook. Информация об этом появилась на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

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Из графика сервиса за 5 октября в целом можно судить о том, что Facebook и Instagram, а также мессенджер WhatsApp еще не полностью восстановились после произошедшего в понедельник сбоя: отчеты на Downdetector наблюдались в течение всего дня (хотя в работе WhatsApp крупного сбоя во вторник не зафиксировано). К настоящему моменту число жалоб немного выросло: на работу Instagram в США пожаловались более тысячи раз, Facebook - почти 800.

Отчетов из других стран поступило мало. Незначительное число жалоб на работу сервисов поступает из России.

Масштабный сбой произошел в работе Facebook, Instagram, WhatsApp и других сервисов в понедельник. Они не функционировали более шести с половиной часов. Проблема была вызвана внутренней ошибкой инженеров компании Facebook при установке обновления, в результате чего потребовалось вручную вносить изменения в базы данных.

Теги
СШАРоссияМасштабный сбой в работе соцсетей
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