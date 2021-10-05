Акции Facebook выросли 5 октября более чем на 2% после массового сбоя

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. Акции американской компании Facebook выросли во вторник более чем на два процента к закрытию торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Согласно размещенным на сайте торговой площадки данным, к 16:00 по времени Восточного побережья США (23:00 мск) стоимость акций компании выросла на $6,73 (2,06%) и составила $332,96. На фоне масштабного сбоя, вызванного внутренней ошибкой инженеров Facebook при установке обновления, акции компании к закрытию торгов в понедельник упали на 4,89%, однако начали расти уже при открытии торгов во вторник.

К закрытию торгов выросли также акции других технологических компаний. Так, стоимость акций Twitter выросла на 2,49%, Alphabet (компания, которой принадлежит Google) - на 1,77%, Amazon - на 0,98%, Apple - на 1,42%.

Индекс электронной биржи NASDAQ вырос к концу торговой сессии на 178,35 пункта (1,25%) и составил 14 433,83 пункта. Американский промышленный индекс Dow Jones набрал 311,75 пункта (0,92%), поднявшись до 34 314,67 пункта. Индекс S&P 500 вырос на 45,26 пункта (1,05%) и оказался на отметке 4 345,72 пункта.

Масштабный сбой произошел в понедельник в работе Facebook, Instagram, WhatsApp и ряда других ресурсов. Они не функционировали более шести с половиной часов. Проблема была вызвана внутренней ошибкой инженеров компании Facebook при установке обновления, в результате чего потребовалось вручную вносить изменения в базы данных.