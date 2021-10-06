Брянская область намерена удвоить объем сбора масличных культур до конца года

ТАСС, 6 октября. Сельхозпредприятия в Брянской области планируют собрать по итогам года в два раза больше масличных культур, чем в 2020 году. Об этом журналистам сообщил губернатор региона Александр Богомаз на агропромышленной выставке "Золотая осень" в среду.

Ранее пресс-служба правительства Брянской области сообщала, что валовый сбор рапса, сои, подсолнечника в 2020 году составил 151 тыс. тонн, что превышает показатели 2019 года на 18,4 тыс. тонн.

"Если взять те же самые масличные культуры - подсолнечник, рапс, соя, то мы увеличим [объем сбора] где-то в два раза. В прошлом году у нас было 150 [тыс. тонн]", - сказал он.

Как отметил губернатор, в этом году регион произвел 200 тыс. тонн озимого рапса, что составляет 9% от общероссийского объема. Кроме того, по его словам, за этот год в области рапс посеяли на территории 70 тыс. га, что также является рекордным показателем.

В августе Богомаз сообщал, что урожайность озимого рапса увеличилась в Брянской области до 42,9 ц/га в 2021 году, что позволило региону выйти на первое место по производству сельскохозяйственной культуры на мировом и российском рынке, заняв на последнем 15,5%.

Ранее власти Брянской области сообщили о планах по увеличению объема производимого рапса до 200 тыс. тонн в 2021 году, что в два раза больше, чем хозяйства региона смогли получить годом ранее. За семь лет площадь под рапсом увеличилась более чем втрое - с 15 тыс. до 50 тыс. га. Эта культура поставляется на экспорт и является одной из стратегических для региона, всего регион производит около 8% российского рапса.