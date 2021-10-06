Новак предложил два варианта, как РФ могла бы помочь преодолеть энергетический кризис в ЕС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Запуск газа по "Северному потоку - 2" и увеличение объемов продажи газа на электронной торговой бирже Санкт-Петербурга могли бы помочь Европе преодолеть энергетический кризис, заявил вице-премьер Александр Новак на совещании по вопросам развития энергетики с участием президента России Владимира Путина.

"На мой взгляд [есть] два фактора, которые могли бы текущую ситуацию несколько охладить. Во-первых, это скорейшее завершение сертификации и получение разрешений на прокачку газа по достроенному "Северному потоку - 2", это оказало бы позитивный сигнал", - сказал Новак.

"И второе: если было бы возможно, целесообразно поставить дополнительные объемы биржевой торговли газа на электронной торговой бирже в Санкт-Петербурге. Хотя бы небольшие объемы могли бы сбить спекулятивный эффект", - добавил вице-премьер.

Текущие высокие цены на газ и энергетический кризис в Европе не отвечают интересам России, рынок нужно как можно быстрее стабилизировать. Россия в свою очередь полностью выполняет все взятые на себя обязательства по поставкам газа, заявил Новак. "Для газового рынка такие цены - не совсем хороши. Конечно, компании сейчас зарабатывают, те, кто является поставщиком газа. Но фундаментально многие производства в таких условиях, особенно газохимические, могут закрываться, что уже происходит. Мы это видим в Великобритании, европейских странах. Происходит более интенсивный переход на возобновляемые источники энергии. При таких ценах, конечно, возникает желание инвестировать и в менее эффективные добычные проекты", - отметил Новак.

"Конечно, рынок надо быстрее стабилизировать. Мы свои обязательства полностью выполняем - по заявкам, по контрактным обязательствам", - подчеркнул вице-премьер, добавив, что текущие объемы поставок газа из РФ превышают поставки предыдущих годов.

Россия призвала расследовать возможность спекуляций

Кабмин России считает, что спекулятивные факторы и дефицит СПГ оказали существенное влияние на рост цены газа в Европе, поэтому нужно расследовать возможность таких спекуляций, сказал вице-премьер.

"Спекулятивные факторы тоже очень сильно сегодня разгоняют цены, и здесь, скорее всего, не обойтись без расследования [действий] биржевых игроков, потому что текущая цена не отражает текущей ситуации", - отметил Новак. По словам вице-премьера, причиной роста цен на газ являются не только фундаментальные факторы, но и некачественное прогнозирование.

"Очевидно, что здесь не только фундаментальные факторы играют, которые связаны с отказами европейских политиков от долгосрочных контрактов в пользу спотовых, но и некачественное прогнозирование своего баланса спроса и предложения. Это связано, в том числе, с ростом потребления и падением собственной добычи газа в Европе", - добавил он.