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Энергетический кризис в Европе

Цена газа на закрытии торгов в Европе упала в 1,5 раза от максимума

Стоимость топлива опустилась ниже $1250 за тыс. куб. м
© REUTERS/Konstantin Chernichkin

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Стоимость газа на закрытии торгов на бирже ICE опустилась ниже $1250 за тыс. куб. м, что в 1,5 раза ниже достигнутого в среду исторического максимума - $1920 за тыс. куб. м, следует из данных биржи.

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Газ на торгах в среду несколько раз обновлял рекорды, как и в предыдущие дни. На открытии стоимость ноябрьского фьючерса сразу скакнула выше $1500, а затем и $1600 за тыс. куб. м. Наконец, утром в 11:28 мск цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах утром выросла до отметки $1936 за 1 тыс. куб. м, или 161,5 евро за МВт*ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт*ч).

После этого значения цена начала корректироваться и снижалась до закрытия торгов.

Газ дорожает на протяжении нескольких месяцев на фоне низкой заполненности европейских хранилищ и рекордного роста спроса на газ в Азии.

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Энергетический кризис в Европе
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