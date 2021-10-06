Инвестиции в рамках проектов в преференциальных режимах АЗРФ составляют 1,1 трлн рублей

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Расширение сухопутных границ Арктической зоны РФ, произошедшее год назад, и распространение преференциального режима привели к существенному росту числа желающих инвестировать в Крайний Север. Как сообщил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, объем инвестиций по соглашениям составляет 1,1 трлн рублей.

В октябре 2020 года указом президента Путина сухопутные границы Арктической зоны РФ были расширены. Туда вошли несколько муниципальных образований Красноярского края (часть Эвенкии), Архангельской области, Карелии и Коми.

"С 2020 года в новых преференциальных режимах Арктики начали реализовываться первые инвестиционные проекты. Сегодня их уже 294. Объем инвестиций по соглашениям - 1,1 трлн рублей", - сказал Трутнев, выступая с докладом "О реализации стратегии развития АЗРФ" в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации.

По его словам, большая часть крупных проектов реализуется фактически в ненаселенных районах, их эффективная реализация требует государственной поддержки. Например, для освоения Баимской рудной зоны необходимо строительство морского терминала и автомобильной дороги "Баимский ГОК - Билибино - мыс Наглейнын". Для обеспечения проекта электроэнергией в районе морского порта Певек будет размещена плавучая атомная станция, а для транспортировки электроэнергии построена линия электропередач.

"Работы много, но запуск этого проекта приведет к удвоению бюджета Чукотской автономной области, качественным изменениям в структуре ее экономики. Практически, это будет уже другая Чукотка", - подчеркнул Трутнев.

Крупные проекты и планы по Севморпути

Вице-премьер отметил, что в рамках проекта "Арктик СПГ 2" в Мурманской области создается центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, не имеющий аналогов в России. Освоение Сырадасайского месторождения коксующихся углей обеспечит транспортировку угля по трассе Северного морского пути в объеме 7 млн т в год к 2026 году с дальнейшим увеличением до 12 млн т в год.

По словам Трутнева, системным условием реализации большинства проектов в Арктике является развитие Северного морского пути, который позволяет завозить необходимые для строящихся предприятий материалы и конструкции, транспортировать сырье и готовую продукцию и буквально "сшивает российский север", поэтому создание на базе СМП нового глобального транспортного коридора - стратегическая задача.

"Если говорить о конкуренции с Суэцким каналом, то необходимо отметить, что Северный морской путь короче на 40%. В то же время объем перевозок по СМП составляет 33 млн т в год, а по Суэцкому каналу - превышает 1 млрд т в год, но объем перевозок по Северному морскому пути неуклонно растет. Для достижения реальной конкуренции с Суэцким каналом необходимо сделать многое: построить ледоколы, улучшить транспортную инфраструктуру, обеспечить спутниковую связь, интернет, метеорологию и радиолокацию льда, создать систему спасения, построить адаптированный к арктическим условиям флот. Важной задачей является улучшение качества жизни людей в населенных пунктах вдоль трассы СМП", - сказал Трутнев.

Грузовой флот ледового класса к 2030 году будет увеличен более чем в три раза, к 2023 году в АЗРФ появятся 30 новых наблюдательных станций Росгидромета. Для надежности и безопасности судоходства по СМП будут созданы спасательные станции в Певеке, Сабетте, Диксоне и Тикси, закуплена необходимая авиационная техника. На эти цели правительством РФ выделено 37 млрд рублей до 2026 года. Основная задача - обеспечить всю необходимую помощь в любой точке Севморпути.

Развитие Сегежи

В октябре прошлого года в состав АЗРФ вошел Сегежский район Карелии. В городе Сегежа запланировано строительство нового целлюлозно-бумажного комбината мощностью 1,5 млн т продукции в год. Объем предполагаемых инвестиций ГК Segezha Group составит 178 млрд рублей. Новый комбинат даст значительный толчок в инфраструктурном и социальном развитии Сегежи, считают в правительстве региона.

"Сегежа Запад" станет первым проектом по созданию целлюлозно-бумажного комбината за последние сорок лет", - подчеркнул Трутнев.

Как рассказали ТАСС в Минэконоразвития республики, в 2022 году запланировано строительство подъездной дороги к гостинице в Сегеже и другой транспортной инфраструктуры к новому ЦБК: будут построены мосты над железнодорожными путями и отремонтированы дороги.

"Создаваемая дорожная инфраструктура будет эксплуатироваться не только заводом, но и жителями Сегежи. Важно отметить, что резиденты Арктической зоны, реализующие крупные инвестиционные проекты, активно участвуют в социальной сфере Сегежского района. Это в том числе финансовая помощь районной больнице в период пандемии и намерения в решении вопросов теплоснабжения, улучшение комфортной городской среды ", - рассказали ТАСС в региональном ведомстве.

Новые рабочие места, туризм и гектары

Невозможно развивать регион только за счет бюджетных дотаций, считает вице-премьер. Развитие экономики, строительство предприятий, создание новых рабочих мест обеспечит динамику улучшений, а главная цель работы правительства - создание условий для комфортной жизни и работы людей в Арктике.

Так, к примеру, в Карелии в АЗРФ реализуются проекты в сфере туризма, оказания услуг, информационных технологий и аквакультуры, уже вложено 2,3 млрд рублей и создано 225 новых рабочих мест, а всего планируется вложить 97,7 млрд рублей и создать более 1,4 тысячи новых рабочих мест.

В администрации Архангельской области рассказали ТАСС, что статус резидента Арктической зоны получила 61 организация региона, планируется привлечение более 26 млрд рублей и создание более 1,7 тыс. мест. В Республике Коми с октября прошлого года в состав сухопутных границ Арктической зоны РФ входят города Инта, Усинск, а также Усть-Цилемский район. Как рассказали ТАСС в центре "Мой бизнес" Коми, который является куратором арктических проектов в регионе, за год в новых арктических территориях появилось семь резидентов, они заявили в рамках заключенных соглашений проекты суммарно на 1,454 млрд рублей и намерены открыть 411 рабочих мест.

"Перспективные проекты в области туризма существуют практически во всех субъектах Российской Федерации, расположенных в Арктической зоне. Это и Ленские столбы, и Карелия, и Мурманская область, Красноярск - практически везде сейчас рассматриваются проекты, связанные с туризмом. Это важно, потому что сейчас у нас на туризм спрос большой. Приезжает в год почти 1,5 млн человек", - сказал Трутнев.

Как напомнил ТАСС глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, с 1 августа текущего года жители арктических регионов могут получить в безвозмездное пользование земельные участки площадью до одного гектара. Первые полгода "гектары" в Арктике в приоритетном порядке выдаются местным жителям, а с 1 февраля 2022 года - всем гражданам, а также участникам госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Уже поступило более 4 тыс. заявлений на получение земельных участков. Лидируют Мурманская и Архангельская области, ЯНАО и Карелия.

Вернуть оленеводство

Сегодня на территории АЗРФ проживает 19 коренных малочисленных народов Севера.

"Сохранение их обычаев, традиций, образа жизни является одной из основ уклада нашего многонационального государства. Необходимые средства на эту работу будут предусмотрены в бюджете Российской Федерации", - заявил Юрий Трутнев.

Получая статус резидентов Арктической зоны, инвесторы могут рассчитывать на преференции и налоговые льготы, но, как отмечает вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Артур Гаюльский, необходимо предоставлять эту возможность и местным общинам.

"Закон о предпринимательстве в Арктике приняли, но в основном он для крупных компаний и новых видов деятельности. Они получают преференции, налоговые льготы, а население, которое с XVII века занимается развитием Арктики и живет там, их забыли, они статус резидентов не получают", - говорит Гаюльский.

По его мнению, для решения проблемы безработицы на Крайнем Севере необходимо вернуть традиционные занятия северян - охоту, рыболовство, оленеводство - в реальный сектор экономики. "Перспективы следующие: необходимо вернуть традиционные отрасли в реальный сектор экономики, а родовым общинам (коренных малочисленных народов Севера) придать статус хозяйствующих субъектов и население, занятое в этих отраслях, будет иметь правовые отношения с государством", - отметил он.

Сейчас, подчеркнул Гаюльский, на федеральном уровне, создана межведомственная группа для внесения изменений в законодательство.