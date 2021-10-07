Argus: запуск "Северного потока - 2" этой зимой вряд ли увеличит поставки газа в Европу

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Ввод в эксплуатацию "Северного потока - 2" этой зимой может не привести к увеличению поставок российского газа в Европу, которая на фоне низкой заполненности хранилищ столкнулась с энергетическим кризисом в этом году. Как указывает в своем отчете по газовому рынку международное ценовое агентство Argus, запуск газопровода в ближайшие месяцы может привести только к перенаправлению поставок с других маршрутов, также идущих в Европу.

"Если газопровод "Северный поток - 2" будет запущен этой зимой, то это приведет только к перенаправлению потоков, идущих в Европу через Польшу или Украину, так как возможности нарастить экспорт у России сейчас ограничены", - пишут эксперты Argus. Они ссылаются на то, что ранее "Газпром" подтвердил свой прогноз по объему экспорта газа в Европу на этот год и не ждет роста экспорта в случае начала эксплуатации нового газопровода в этом году.

В отчете говорится, что "Газпром" выполняет свои контрактные обязательства по поставкам в Европу, но не увеличивает поставки сверх этого уровня, так как отдает предпочтение закачке газа для нужд отечественного рынка. "Это в сочетании с низкими объемами инвестиций в добычу оставит "Газпрому" не так много возможностей для увеличения продаж на европейский рынок, хоть многие наблюдатели и интерпретируют это как политически мотивированную меру", - считают аналитики Argus.

В то же время они уверены, что "Газпром" сможет постепенно наращивать поставки в Европу по мере того, как будут заполнены российские ПХГ.

Ранее председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что возможность резко увеличивать производство газа в ответ на меняющийся спрос является конкурентным преимуществом холдинга. При этом он оценивал профицитные добычные мощности, которые "Газпром" закладывает под обеспечение пиковых поставок в 150 млрд куб. м.