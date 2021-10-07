В Минприроды Свердловской области оценили ущерб от разлива мазута в 3 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Ущерб от разлива нефтепродуктов из трех резервуаров в Свердловской области составил более 3 млн рублей. Лица, допустившие разлив, пока не установлены, сообщили в четверг в департаменте информационной политики региона в ответ на запрос ТАСС.

Ранее в июле при проведении обследования было установлено, что на землях сельскохозяйственного назначения в Горноуральском городском округе обнаружены три резервуара для хранения нефтепродуктов. В результате разрушения целостности резервуаров и их ограждения из железобетонных блоков произошел разлив нефтепродуктов (мазута) на площади 635,5 кв. м. Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области на основании поступившей информации о загрязнении установили контроль за происшествием.

"Специалистами лаборатории ГКУ СО "Центр экологического мониторинга и контроля" отобраны пробы почвы и воды реки Лая, пруда Верхне-Лайский для определения содержания нефтепродуктов. Результаты проведенных исследований показали факт загрязнения почв, в пробах воды нефтепродукты не обнаружены. Министерством рассчитан размер вреда, причиненного почвам, который составил 3 049,6 тыс. руб.", - говорится в ответе на запрос.

В департаменте добавили, что лица, допустившие разлив нефтепродуктов, в ходе обследования не установлены, в связи с чем отправлен соответствующий запрос в МУ МВД России "Нижнетагильское". Кроме того, результаты обследования направлены в управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области для рассмотрения и принятия мер в части государственного земельного надзора в отношении земель сельскохозяйственного назначения, администрацию Горноуральского городского округа - для рассмотрения и принятия мер в части планирования и организации мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду от разлива нефтепродуктов (мазута).