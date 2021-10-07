Оператор ГТС заявил, что Украина готова помочь Европе создать стратегические запасы газа

КИЕВ, 7 октября. /ТАСС/. Украина имеет крупнейшие в Европе подземные хранилища газа (ПХГ), и они могут быть задействованы для создания стратегических запасов этого топлива для ЕС. Об этом заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

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"Как в США в 70-е относительно нефти, Европа рассматривает возможность создания стратегических запасов газа. Украина имеет самые большие газовые хранилища в Европе (31 млрд куб. м), поэтому может стать важной частью системы энергетической безопасности ЕС", - написал он вечером в среду в Facebook.

Во вторник председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что лидеры ЕС на октябрьском саммите планируют обсудить вопрос создания стратегических запасов газа, а также отделения цен на электроэнергию от цен на газ. Она также заявила, что Еврокомиссия намерена в долгосрочной перспективе повышать инвестиции в зеленую энергетику в ответ на энергетический кризис в Европе.