Самым популярным зарубежным направлением на Новый год у россиян стал Египет

"Около 35% заявок от общего объема по компании приходится на Египет", - рассказали в пресс-службе Tez Tour.

Кроме того, по 20% приходится на туры в ОАЭ и на Мальдивы, а около 15% бронирований пришлось на Турцию.

Наиболее востребованными направлениями среди клиентов Anex Tour на новогодние каникулы стали Доминикана (31%), Египет (27%), Мексика (18,5%), а также ОАЭ, Куба, Турция, Мальдивы, Россия, Венгрия и Абхазия.

Клиенты TUI Россия намерены отправиться в Турцию (29%), ОАЭ (25%) и Египет (22%), в поездку по России (18%), на Мальдивы (4%), Кубу (1%) и в Болгарию (1%).

По данным компаний, глубина продаж в 2021 году превышает показатели 2020 года, за два месяца до Нового года туристы активно приобретают путевки на праздники.

"В целом активность и глубина бронирований сейчас сохраняется на уровне показателей аналогичного периода 2019 года и уже существенно превышает прошлогоднюю динамику. Это связано в первую очередь с выравниванием ситуации на рынке, которая была максимально затруднительной год назад", - объяснили в Tez Tour.

В компании напомнили, что в 2020 году россиянам были доступны всего четыре страны: Турция, ОАЭ, Египет и Мальдивы. Спрос между ними распределился практически равномерно и появился только ближе к датам вылета. Среди внутрироссийских направлений туроператор отметил повышенный спрос на празднование Нового года в Москве.

В то же время, по данным TUI Россия, популярностью среди россиян пользуются Сочи, Казань, Великий Устюг, Шерегеш и Санкт-Петербург. Спрос на отдых в стране в новогодние праздники вырос в 1,5 раза, а цены на туры - в среднем на 5-10% по сравнению с 2020 годом.

Данные билетных агрегаторов

При этом клиенты Aviasales c 1 сентября по 4 октября чаще всего бронировали билеты на даты поездки с 27 декабря 2021 года по 10 января 2022 года в Москву (18%), Санкт-Петербург (10%), Адлер (8%), Минеральные воды (5%) и Калининград (4%).

Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова рассказала, что среди внутрироссийских направлений (за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера) клиенты компании наиболее часто бронировали билеты в Краснодар, Минеральные воды, Калининград и Симферополь, среди зарубежных - в Турцию, Молдавию, Армению, ОАЭ, Грузию и Сербию.

"На данный момент нельзя сказать, что бронирования по заграничным направлениям носят массовый характер. Однако в сравнении с аналогичным периодом 2020 года доля заказов за рубеж возросла более чем в два раза и составляет 9% от общего числа всех покупок", - отметила она.

В пресс-службе сервиса Туту.ру со ссылкой на данные аналитического центра сообщили, что доля зарубежных бронирований авиабилетов на новогодние праздники пока не превышает 1%, при этом число ранних бронирований для перелетов по России в этом году увеличилось втрое. В частности, наибольший спрос наблюдается на билеты из Москвы в Симферополь, Сочи, Калининград, Минеральные воды и Краснодар. Средняя стоимость полетов больше всего снизилась в 2021 году по сравнению с 2020 годом по маршрутам Москва - Санкт-Петербург (-22%), Москва - Краснодар (-16%) и Москва - Оренбург (-16%), больше всего выросла по маршрутам Москва - Минеральные воды (+13%), Санкт-Петербург - Краснодар (+7%) и Санкт-Петербург - Калининград (+6%).

"В целом средний чек за перелет из Москвы по России на новогодние каникулы сейчас на 2% ниже, чем год назад, и на 10% ниже, чем двумя годами ранее. Из Санкт-Петербурга средний чек на 12% ниже, чем год назад, и на 20% ниже, чем в 2019 году", - подчеркнули в компании.

В Aviasales рассказали, что средняя стоимость полетов по России не изменилась и составляет около 10 тыс. рублей за билет в обе стороны. Средний чек бронирований билетов в Турцию за год снизился на 1 тыс. рублей - до 20 тыс. рублей.

По данным OneTwoTrip, в период новогодних каникул средняя стоимость авиабилета по России в одну сторону составила 5,9 тыс. рублей против 6,7 тыс. рублей в прошлом году, за рубеж - 13,2 тыс. рублей против 14,3 тыс. рублей в 2020 году.