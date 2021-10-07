В Германии назвали абсурдными обвинения РФ в манипуляциях с "Северным потоком - 2"

БЕРЛИН, 7 октября. /ТАСС/. Обвинения в адрес России в манипуляциях с ценами на газ с целью скорейшего заполнения голубым топливом "Северного потока - 2" не имеют под собой оснований и абсурдны. Об этом заявил президент Германо-российской внешнеторговой палаты (AHK) Райнер Зеле, его слова приводит в четверг пресс-служба AHK.

"Обвинения в том, что Москва шантажирует своих партнеров, чтобы скорее заполнить газом трубопровод "Северный поток - 2", необоснованны и абсурдны", - считает Зеле. "Газпром" на 100% верен договоренностям и поставил каждый отдельный кубический метр газа, который был заказан", - заявил он. "Наши партнеры в России не могут ничего поделать с тем, что осень очень холодная, конъюнктура на азиатских рынках быстро восстанавливается и в этой связи соответствующим образом растет спрос на энергоносители", - подчеркнул президент палаты.

"Тот, кто заинтересован в выгодных ценах на газ для германских и европейских потребителей и промышленных предприятий, должен делать ставку на кооперацию, а не конфронтацию с Москвой", - отметил он. "Мой опыт всегда подсказывал, что у тех, кто говорит с Россией в разумном тоне, есть хорошие шансы на получение дополнительных объемов газа сверх того количества, которое оговорено соглашениями", - заметил Зеле.

"Либерализация ЕС газового рынка и его отделение от цены на нефть способствовали тому, что у нас несколько лет был довольно дешевый газ, но теперь произошло резкое увеличение стоимости, поскольку ставка в значительной степени делалась на спотовые рынки СПГ и свободную игру предложения и спроса", - пояснил эксперт. "Долгосрочные договоры на поставки трубного газа благодаря их предсказуемости ограничивают риски, с последствиями которых теперь столкнулись европейская промышленность и миллионы частных домохозяйств", - указал Зеле.

В среду сообщалось, что цена на газ в Европе в ходе торгов вырастала до нового исторического рекорда, превысив $1 900 за 1 тыс. куб. м. При этом в течение дня она полностью отыграла рост и опустилась ниже $1 450 за тыс. куб. м, а в четверг снижение продолжилось ниже отметки в $1 000 за 1 тыс. куб. м. газа.