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Энергетический кризис в Европе

Цена на газ в Европе после падения вновь растет

Она превысила $1 200 за тыс. куб. м

ТАСС, 7 октября. Цена газа на бирже ICE на торгах в четверг после падения ниже $1 000 за тыс. куб. м вновь растет и уже превысила $1 200 за тыс. куб м, следует из данных торговой площадки.

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Торги в четверг открылись падением цены фьючерса, она опускалась с $1 250 до $973 за тыс. куб. м. Однако после этого повышательная динамика вернулась и к 13:40 мск цена на ноябрьский фьючерс TTF превысила $1 220 за тыс. куб. м.

В среду, 6 октября, TTF установил новый исторический максимум, превысив $1 900 за тыс. куб м, но после этого стала стремительно снижаться. К закрытию торгов индекс упал в полтора раза.

Высокая волатильность цен на газовом рынке Европы связана с низкой заполненностью газовых хранилищ перед предстоящей зимой.

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Энергетический кризис в Европе
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