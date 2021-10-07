Работа завода "Москокс" в Видном не будет приостановлена

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Городской суд в подмосковном Видном не стал приостанавливать деятельность завода "Москокс" (входит в "Мечел"), предприятию вынесены штрафы в 50 тыс. рублей и в 20 тыс. рублей. Таким образом, данные Росприроднадзора о штрафе для завода в размере 1,28 млн рублей не подтверждаются, сообщила ТАСС директор департамента по коммуникациям и работе с инвесторами "Мечела" Екатерина Видеман.

"Информацию подтвердить не можем. Видновский городской суд, рассмотрев протоколы Росприроднадзора по временному запрету деятельности отдельного технологического оборудования (трубопровод и газоочистные установки), установил, что нарушения устранены, а деятельность АО "Москокс" не создает реальную угрозу жизни и здоровью людей, и не стал назначать административное наказание в виде приостановления деятельности. Судом вынесены штрафы в размере 50 тыс. и 20 тыс. рублей соответственно", - отметила Видеман.

По ее словам, доказательством того, что источником неприятных запахов в Видном является "Москокс", нет. "По инициативе завода проведена проверка промзоны, в ходе которой выявлено более 200 предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, при этом только 40 из них поставлены на учет в надзорных органах. Также в последнее время в промзоне Видного участилось несанкционированное сжигание мусора, о чем предприятие регулярно сообщает администрации района", - добавила представитель "Мечела".

"Москокс" также не согласен с обвинением в части умышленного занижения показателей выбросов, указала директор департамента. Она уточнила, что завод направил жалобу на вынесенное постановление в суд. "В настоящее время решение по жалобе судом не принято", - продолжила Видеман.

Представитель "Мечела" отметила, что завод "Москокс" работает в рамках правового поля с соблюдением экологических и санитарных норм, а также постоянно реализует экологические мероприятия, направленные на дальнейшее снижение нагрузки на окружающую среду. "В этом году запущена очередная экологическая программа стоимостью 1 млрд рублей", - подчеркнула Видеман.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова написала в своем Instagram, что "Москокс" по решению суда оштрафован на 1,28 млн рублей за нанесение вреда окружающей среде. Кроме того, приостановлена работа специального трубопровода завода.