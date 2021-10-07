В Кузбассе в 2021 году построили и отремонтировали почти 350 км дорог

КЕМЕРОВО, 7 октября. /ТАСС/. Почти 350 км дорог отремонтировали в Кузбассе в 2021 году, в том числе более 200 км по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщили ТАСС в министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса региона.

"В целом по Кузбассу в текущем году было построено и отремонтировано порядка 350 км дорог, в том числе в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" проведен ремонт около 200 км дорог, на реализацию нацпроекта Кузбасс получил 5,68 млрд рублей. Из областного бюджета на ремонт и строительство дорог выделен 831 млн рублей. Дополнительно регион также получил 850 млн рублей в рамках программы "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения", на эти средства запланирован ремонт почти 57 км автодорог", - рассказали в министерстве.

Ключевым объектом дорожно-ремонтной кампании в этом году стал главный туристический маршрут Кузбасса - дорога к популярному горнолыжному комплексу Шерегеш на юге региона, где только в прошлом зимнем сезоне отдохнули более 2 млн туристов. Участок дороги Кузедеево - Таштагол между поселками Мундыбаш и Учулен был построен около 40 лет назад хозяйственным способом, сейчас дорогу расширили и уложили на ней новое асфальтовое покрытие.

Впервые за все время эксплуатации отремонтирован участок на одной из главных междугородних дорог в регионе между Кемерово и моногородом Анжеро-Судженском, по которому ежедневно проезжают более 7 тыс. автомобилей. Также построено около 19 км новых дорог. В Новокузнецке построена дорога к новой инфекционной больнице и строящимся микрорайонам. В Кемерове участки дорог проложены к новым жилым комплексам в Рудничном и Ленинском районах, чтобы обеспечить их транспортную доступность.

"От состояния дорог зависит комфорт и безопасность кузбассовцев, поэтому комплексная работа по развитию транспортной инфраструктуры региона - приоритетная для нас задача. Мы активно ремонтируем дорожные покрытия, строим новые дороги и обновляем городской транспорт. Наши дорожники готовят к реализации проекты по строительству новых дорог. Это и обход Ленинска-Кузнецкого, и участок Новокузнецк - Междуреченск, и, конечно, обход Кемерова, строительство которого вошло в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года", - сказал ТАСС губернатор региона Сергей Цивилев.

По поручению Владимира Путина строительство транспортного обхода Кемерова должно начаться уже в 2021 году, оно займет около трех лет, объездная дорога разгрузит областной центр от транзитного транспорта, который сегодня движется по проходящей через центральные улицы федеральной трассе Р-255 "Сибирь". Также в планах Кузбасса на 2022 год по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" отремонтировать почти 150 км дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, а также городские магистрали в Кемерове и Новокузнецке.