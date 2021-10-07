Салливан заявил, что объемы поставок газа в ЕС не отвечают восстанавливающемуся спросу

ТАСС, 7 октября. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выступил в четверг с утверждением, будто поставляемые в ЕС объемы газа не отвечают восстанавливающемуся на европейском рынке спросу.

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"США обеспокоены тем, что по разным причинам поставка [газа в ЕС] не успевает за восстанавливающимся спросом", - приводит агентство Reuters слова Салливана после встречи с представителями ЕС и НАТО в Брюсселе.

По информации агентства, помощник президента США выступил с предположением, что Россия сможет использовать цены на газ "в качестве инструмента давления", заявив, что такое было "в истории". Конкретных примеров Салливан, однако, не привел.

Российская сторона неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.