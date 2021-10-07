Конгрессмен США призвал Белый дом к санкциям против России из-за газового кризиса в Европе

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол (от штата Техас) выступил в четверг с призывом к санкциям в отношении РФ. Парламентарий обосновал это тем, что Москва, по его мнению, пытается воспользоваться энергетическим кризисом в Европе.

"Президент [США Джо Байден] и канцлер [ФРГ Ангела] Меркель [сокращая давление на "Северный поток - 2"] обязались принять меры в том случае, если Россия попытается использовать энергетику в качестве оружия", - говорится в заявлении Маккола. Теперь конгрессмен в очередной раз призывает администрацию США ввести санкции против "Северного потока - 2", сертификацию которого Москва якобы хочет ускорить, "манипулируя для этого европейским рынком газа и используя серьезный энергетический кризис".

Согласно сообщению пресс-службы республиканцев комитета по иностранным делам палаты, известный своей критикой в адрес "Северного потока - 2" Маккол ответил таким образом на слова вице-премьера РФ Александра Новака. Тот ранее на совещании с участием президента России Владимира Путина заявлял, что запуск газа по "Северному потоку - 2" и увеличение объемов продажи газа на электронной торговой бирже Санкт-Петербурга (электронная торговая площадка "Газпрома") могли бы помочь Европе преодолеть энергетический кризис.

В среду президент Владимир Путин провел совещание по вопросам энергетики. На нем он поддержал инициативу увеличить предложение газа на рынке на фоне роста цен на энергоносители в Европе, но обратил внимание, что делать это следует не через спотовый рынок Евросоюза, а через Санкт-Петербургскую биржу, и не в ущерб интересам России.

После этих заявлений цена на газ на закрытии торгов на бирже ICE опустилась ниже $1 250 за тыс. куб. м, что в 1,5 раза ниже достигнутого в среду исторического максимума в $1 920 за тыс. куб. м. В четверг цены упали ниже $1 тыс. за тыс. куб. м, однако затем вновь пошли в рост и превысили $1,2 тыс. за тыс. куб м, следует из данных торговой площадки.

Высокая волатильность цен на газовом рынке Европы связана в том числе с низкой заполненностью газовых хранилищ перед предстоящей зимой.

"Северный поток - 2" и санкции США

"Северный поток - 2" состоит из двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство газопровода было завершено утром 10 сентября. Ожидается, что далее будут проведены пусконаладочные работы. Ввод газопровода в эксплуатацию планируется до конца текущего года. По данным "Газпрома", по "Северному потоку - 2" в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа.

США и Германия 21 июля достигли соглашения по "Северному потоку - 2". В частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят реализацию проекта, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа через территорию Украины. Американские власти вместе с тем оставили за собой право принимать меры в случае "использования Россией энергетики в качестве геополитического оружия в Европе" и "агрессии в отношении Украины", заявляли в Госдепартаменте.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.