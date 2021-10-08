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Внедорожник Aurus Komendant может получить электрическую версию

Cерийный выпуск автомобиля должен начаться в 2022 году

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Внедорожник Aurus Komendant, серийный выпуск которого должен начаться в 2022 году, может также получить электрическую, в том числе водородную, версию. Об этом сообщил журналистам генеральный директор Aurus Адиль Ширинов.

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"Конечно, они же одноплатформенные. Естественно, все то, что лучшее есть на Aurus Senat, с учетом того, что это единая модульная платформа, будет и на Komendant. Пять лет назад мы еще с вами не говорили ни о водороде, ни об электрификации, поэтому я думаю, что Komendant возьмет в себя не только то, что мы сейчас будем начинать, но и то, что ждет нас впереди", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будут ли разрабатываться электрическая и водородная версии внедорожника.

В конце мая был впервые представлен разработанный НАМИ Aurus на водороде. Позже глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщал, что серийный образец электромобиля Aurus, в том числе оснащенного водородными топливными элементами, будет создан в 2024 году

В настоящее время Aurus Senat работает на гибридном двигателе - 4,4 л. Максимальная заявленная производителем скорость - 250 км/Ч, до 100 км/ч он разгоняется за шесть секунд.

О проекте

Автомобили Aurus - это линейка представительских автомобилей, которая создается с 2013 года по заказу Минпромторга РФ. Институт НАМИ разработал большинство технических решений для создания линейки автомобилей Aurus. Отправной точкой начала проекта стала потребность в лимузине отечественного производства для главы государства. Осенью 2013 года было подписано распоряжение президента РФ о начале разработки проекта создания и производства автомобилей класса люкс на базе "Единой модульной платформы".

Проект предполагает развитие линейки автомобилей как для замены парка служебных машин госслужащих, так и для коммерческих продаж. Вложения государства в проект составили 12,4 млрд руб. Акционеры "Ауруса" - ФГУП НАМИ (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).

Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник.

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