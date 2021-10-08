МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Российский бренд автомобилей представительского класса Aurus может открыть шоурумы в Сочи и Казани, сообщил журналистам генеральный директор Aurus Адиль Ширинов. Компания также откроет шоурум в Санкт-Петербурге и рассмотрит организацию продаж в других городах.

Что нужно знать про автомобили Aurus

"В конце октября мы объявим о том, что у нас в Питере такой-то проект, дальше это у нас будет Юг России, скорей всего Сочи, после этого Поволжье, я думаю, что это Казань, и Урал либо Новосибирск", - заявил он.

Гендиректор отметил, что Aurus уже определился с площадкой и партнером для открытия шоурума в Санкт-Петербурге, эту информацию компания объявит до конца октября текущего года.

Как сообщалось ранее, Aurus запустит шоурум в Санкт-Петербурге до конца 2021 года.

Первый шоурум российской марки автомобилей представительского класса Aurus был открыт в башне "IQ-квартал" на территории "Москва-Сити" в августе 2019 года дилером "Панавто".

Ранее в четверг, 7 октября, был открыт второй в РФ шоурум бренда на исторической территории Завода имени Лихачева. В дальнейшем в шоуруме на базе комплекса "Авилон Легенда" станут доступны б/у версии бренда. Здесь же будет осуществляться техническое обслуживание автомобилей: зона сервиса оснащена двумя подъемниками и высокотехнологичным оборудованием для диагностики моделей Aurus.

О проекте

Автомобили Aurus - это линейка представительских автомобилей, которая создается с 2013 года по заказу Минпромторга РФ. Институт НАМИ разработал большинство технических решений для создания линейки автомобилей Aurus.

Отправной точкой начала проекта стала потребность в лимузине отечественного производства для главы государства. Осенью 2013 года было подписано распоряжение президента РФ о начале разработки проекта создания и производства автомобилей класса люкс на базе "Единой модульной платформы".

Проект предполагает развитие линейки автомобилей как для замены парка служебных машин госслужащих, так и для коммерческих продаж. Вложения государства в проект составили 12,4 млрд руб. Акционеры "Ауруса" - ФГУП НАМИ (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).

Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник.