"Газпром" повысил прогноз цены экспорта газа в 2021 году до $295-330 за тыс. куб. м

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. "Газпром" повысил прогноз средней цены экспорта газа в 2021 году до $295-330 с ранее ожидаемых $269,6 за тыс. куб. м, говорится в отчете инвесткомпании Sova Capital по итогам вебинара по европейскому рынку газа, который провел "Газпром".

Так, консервативная оценка средней цены поставок газа в страны дальнего зарубежья составляет $295 за тыс. кубометров. Однако на основе текущих форвардных цен она может возрасти и до $330 за тыс. куб. м или даже выше.

Ранее в августе "Газпром" повысил прогноз по средней экспортной цене газа в Европе в 2021 году до $269,6 за тыс. куб. м.

Представители "Газпрома" в ходе вебинара отметили, что необходимо внести изменения в механизм ценообразования на газ в Европе, поскольку использование форвардных цен, таких как "на месяц вперед" и " на день вперед", создает множество проблем, так как цены очень сильно реагируют даже на незначительный дисбаланс на рынке.