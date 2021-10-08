Цена на газ в Европе к концу дня опустилась до $1 000 за 1 тыс. куб. м

ТАСС, 8 октября. Цена на газ в Европе к концу торгов на лондонской бирже ICE в пятницу опустилась до почти $1 000 за 1 тыс. куб. м после того, как на неделе превысила рекордные $1 900 за 1 тыс. куб м, свидетельствуют данные торговой площадки.

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Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на закрытии торгов установилась чуть выше $1 000 за 1 тыс. куб. м.

Накануне торги закрылись на отметке $1 158 за 1 тыс. куб. м.

В среду, 6 октября, TTF установил новый исторический максимум, когда цена на газ превысила $1 900 за 1 тыс. куб м, но после этого стала стремительно снижаться. К закрытию торгов индекс упал в полтора раза.

Высокая волатильность цен на газовом рынке Европы связана в том числе с низкой заполненностью газовых хранилищ перед предстоящей зимой.