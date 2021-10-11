Терминал аэропорта в Тобольске успешно прошел испытания на пропускную способность

ТЮМЕНЬ, 11 октября. /ТАСС/. Испытания пропускной способности терминала тобольского аэропорта "Ремезов" прошли успешно, терминал справился с проектной пропускной способностью, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"Пропускная способность - это проектное решение, заложенное при проектировании в строительстве. Проектная пропускная способность аэропорта составляет до 380 человек в час, и тестирование с волонтерами показало, что терминал с ней прекрасно справляется", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Ранее в пресс-службе аэропорта сообщали, что проведено три этапа испытаний, в ходе которых проверялись работа службы авиационной безопасности на входном досмотре с использованием интроскопов, стационарных и ручных металлоискателей, работа системы обработки багажа, пронос в аэропорт запрещенных к перевозке вещей. Также на предполетном досмотре сотрудники аэропорта проверяли документы волонтеров-"пассажиров".

Аэропорт "Ремезов" в Тобольске открылся 24 сентября 2021 года. Его строительство началось в 2019 году, это совместный проект компании "Сибур" и Тюменской области.