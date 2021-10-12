Правительство Молдавии подтвердило, что ведет переговоры о закупке газа с ЕС

КИШИНЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Правительство Молдавии ведет переговоры о поставках газа как с "Газпромом", так и Европейским союзом. Об этом сообщило во вторник молдавское онлайн-издание NewsMaker со ссылкой на пресс-службу министерства инфраструктуры и регионального развития республики.

"Молдова ведет переговоры об одновременных поставках газа и из России, и из ЕС. В министерстве подчеркнули, что пока "необходимо воздержаться от спекуляций на эту тему, пока нет окончательного решения. <...> Тем более, что к концу октября мы должны прийти к решению по контракту с "Газпромом", - отмечает издание.

Накануне газета Financial Times сообщила, что Молдавия просит ЕС о чрезвычайных поставках газа в связи с его нехваткой. По информации, которое сообщили журналистам люди ведущие эти переговоры, Кишинев надеется, что ему удастся получить газ через Румынию, чтобы восполнить нехватку этого энергоносителя. Как уточняет Financial Times, поставки газа из России упали на треть, в то время как цены выросли с $550 за 1 тыс. куб. м в прошлом месяце до $790 1 тыс. куб. м, что в пять раз выше, чем в среднем страна платила в прошлом году. При этом в статье говорится о том, что Румыния сама пытается покрыть свои потребности в газе на фоне опасений о том, что его запасы в Европе находятся на низком уровне.

Тем временем экс-президент Молдавии, лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон назвал обещание правительства страны закупать газ в Европейском союзе популизмом. По его словам, это все равно "будет российский газ, который будет стоить дороже из-за дополнительных затрат по транспортировке".

На прошлой неделе компании "Молдовагаз" и "Газпром" приняли решение продлить истекший в сентябре контракт на поставки газа до конца октября, на время переговоров. По старому договору в теплое время года стоимость газа для Молдавии рассчитывалась с учетом конъюнктуры германского газового хаба NCG, в этот период цены там снижаются. В холодный период года, на который приходится до 80% потребляемого Молдавией газа, его стоимость привязывалась к ситуации на рынке дизельного топлива и мазута. Как сообщил глава российско-молдавского предприятия "Молдовагаз" Вадим Чебан, в октябре республика будет закупать газ по 790 долларов за 1 тыс. куб. м, в то время как среднегодовая закупочная цена на газ для республики в 2021 году составила около $200.

Газопровод из Румынии

Молдавия и Румыния построили при финансовой помощи ЕС газопровод Яссы - Унгены протяженностью 43,2 километра и стоимостью €26 млн, который должен был обеспечить альтернативные закупки газа. Он был торжественно открыт в августе 2014 года, однако поставки из Европы по нему так и не начались, так как для этого необходимо было построить сеть газокомпрессорных станций. В прошлом году была достроена ветка Унгены - Кишинев, которая позволила подключить к нему и молдавскую столицу. Пропускная способность газопровода из Румынии оценивается в 1,5 млрд куб. м в год, но ежегодные потребности Молдавии в природном газе оцениваются примерно в 1,3 млрд куб. м (с приднестровским регионом - около 2,9 млрд куб. м). Их республика закупает у "Газпрома" и транспортирует через территорию Украины.