Турбизнес предложил правительству продлить финансирование туристического кешбэка

"Просим в этой связи продолжить финансирование программы туристского кешбэка, сфокусировав продажи туров на периоды со второй декады января по апрель и с октября по декабрь, а также разрешив в целях стимулирования ранних продаж реализацию туров по программе на "низкий сезон" будущего года. Для речных круизов график продаж по программе может быть скорректирован с учетом сроков навигации", - говорится в письме.

Обращение подписали: президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев, президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин, президент Национальной курортной ассоциации Александр Разумов и президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

Авторы письма объяснили, что обратились к премьер-министру в связи с появившейся в СМИ информацией о том, что в правительстве и Минфине РФ признали программу кешбэка недостаточно эффективной и стимулирующей лишь повышение цен на гостиничные услуги. Однако, по мнению бизнеса, с такой оценкой можно согласиться только при условии реализации программы в отношении продажи туров на высокий летний сезон и период новогодних праздников, когда существующие коллективные средства размещения и так в основном загружены.

В то же время эффект от реализации программы трудно переоценить, подчеркивается в письме. Благодаря ей отдых и лечение на российских курортах становятся более доступными для семей с невысокими доходами, повышается загрузка гостиниц и здравниц в межсезонье, снижаются сезонные колебания спроса на поездки и занятости местного населения в период низкого туристского сезона, решается проблема недобросовестной конкуренции между гостиницами и "частным сектором".

Реализация национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" на период до 2030 года предусматривает финансирование программы кешбэка из средств государственного бюджета в объеме более 600 млрд рублей, а также привлечение частных инвестиций на сумму около 2 трлн рублей, напоминают авторы инициативы.

"И отказ от использования самого эффективного инструмента стимулирования туристского спроса в межсезонье, предусмотренного нацпроектом, который нашел активную поддержку со стороны туриндустрии, точно не будет способствовать ни его реализации, ни улучшению инвестиционного климата, ни решению упомянутых выше социально-экономических задач, в частности, восстановлению здоровья нации. Тем более что расходы на субсидирование туров по программе кешбэка в объеме 5-6 млрд рублей в год составляют мизерную часть совокупных бюджетных ассигнований на реализацию национального проекта", - отмечается в письме.

Просьба АТОР

Ранее с аналогичным предложением к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и руководителю Ростуризма Зарине Догузовой обратилась Ассоциация туроператоров России. По данным АТОР, программа кешбэка дает регионам от 5% до 25% дополнительного турпотока, а также является эффективным инструментом поддержки туристической отрасли. Наиболее оптимальным для потребителей и бизнеса станут периоды акций с кешбэком с 10 января по апрель и с 1 октября до конца декабря 2022 года, считают в ассоциации.

В этом году программа прошла в два этапа - с весенним и осенним окном продаж. С начала года ей воспользовались более 1,6 млн россиян. Сумма приобретенных ими туруслуг превысила 34 млрд рублей, при этом кешбэк составил 6,7 млрд рублей. Как заявляла Догузова, Ростуризм до конца года запустит окно продаж по кешбэку на "низкий сезон" следующего года.