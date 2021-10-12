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Спор РФ и Украины о скифском золоте

Вынесение решения по делу о скифском золоте запланировано на 26 октября

Директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин ранее сообщил, что судебное заседание, на котором должны определить принадлежность скифского золота, могут перенести на конец года

ГААГА, 12 октября. /ТАСС/. Апелляционный суд Амстердама по-прежнему планирует вынести решение по делу о скифском золоте 26 октября. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе инстанции.

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"Вынесение решения по-прежнему планируется на 26 октября, - сказали в суде. - Дата не переносилась".

Ранее директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин сообщил журналистам, что судебное заседание, на котором должны определить принадлежность скифского золота, в октябре не состоится и будет перенесено, возможно, на конец года.

Скифское золото - коллекция из более чем 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с ней возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.

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