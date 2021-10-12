Вынесение решения по делу о скифском золоте запланировано на 26 октября

ГААГА, 12 октября. /ТАСС/. Апелляционный суд Амстердама по-прежнему планирует вынести решение по делу о скифском золоте 26 октября. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе инстанции.

о чем спорят Россия и Украина в нидерландском суде

Скифское золото: о чем спорят Россия и Украина в нидерландском суде

"Вынесение решения по-прежнему планируется на 26 октября, - сказали в суде. - Дата не переносилась".

Ранее директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин сообщил журналистам, что судебное заседание, на котором должны определить принадлежность скифского золота, в октябре не состоится и будет перенесено, возможно, на конец года.

Скифское золото - коллекция из более чем 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с ней возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.