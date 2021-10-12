МВФ призвал США изучить возможность введения автоматического повышения потолка госдолга

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны рассмотреть возможность введения автоматического повышения лимита задолженности, нынешний порядок непродуктивен. Такое мнение высказала во вторник главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат на пресс-конференции в рамках осенней сессии руководящих органов фонда и Всемирного банка.

Споры о долгах и дефолте: не сорвутся ли американцы с финансового обрыва

"Весьма непродуктивно, я бы сказала, иметь конфронтационную ситуацию в отношении потолка госдолга США", - отметила она и подчеркнула, что МВФ "уже некоторое время говорит о необходимости более долгосрочного решения этой проблемы".

"И это можно сделать, заменив потолок госдолга на среднесрочную фискальную цель в противовес потолку госдолга, либо на автоматическое повышение потолка госдолга, что всегда должно соответствовать налогам и ассигнованиям, которые одобряет Конгресс, - так, чтобы это происходило автоматически", - пояснила Гопинат.

"Это постоянное повторение одной и той же ситуации, конечно, не способствует тому, чтобы избавиться от неопределенности в отношении будущего. Поэтому, я считаю, это необходимо реформировать", - заключила главный экономист МВФ.

Во вторник Палата представителей Конгресса, как ожидается, утвердит повышение лимита заимствований США на $480 млрд, что, согласно оценке Минфина, позволит покрывать расходы до 3 декабря. На прошлой неделе предложение поддержал Сенат американского законодательного органа. Как сообщил Белый дом, президент США Джо Байден подпишет инициативу.

При этом лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл (от штата Кентукки) заявил в пятницу, что его однопартийцы в верхней палате больше не будут помогать демократам, когда госдолг страны вновь достигнет своего лимита в декабре. На минувшей неделе республиканцы обеспечили достаточное количество голосов, чтобы помочь одобрить инициативу, которая позволила США избежать дефолта по задолженности. США могут столкнуться с финансовым кризисом, если законодателям в Конгрессе не удастся к декабрю согласовать очередное повышение потолка государственного долга, заявила ранее министр финансов Джанет Йеллен.