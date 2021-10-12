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Энергетический кризис в Европе
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Крупнейший энергоконцерн ФРГ перестал заключать договоры на поставки газа

Такое решение принято в свете роста цен на топливо

БЕРЛИН, 12 октября. /ТАСС/. Крупнейший энергетический концерн Германии E.ON больше не заключает договоров с конечными потребителями на поставки газа в свете роста цен на топливо. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте компании.

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"К сожалению, в настоящее время мы не можем вам представить предложения касательно природного газа", - говорится в сообщении. Кроме того, как пишет издание Focus Online, E.ON больше не найти на распространенных в Германии онлайн-площадках для сравнения предложений. В заявлении для газеты Handelsblatt концерн отметил, что "сейчас по-новому структурирует свои продукты" в свете роста расходов на закупки энергоносителей.

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ГерманияЭнергетический кризис в Европе
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