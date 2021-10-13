Минэкономразвития планирует обязать МФЦ принимать карты "Мир"

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Минэкономразвития России намерено обязать многофункциональные центры (МФЦ) с 1 января 2022 года предоставлять гражданам возможность проводить денежные операции через Национальную систему платежных карт (НСПК), являющуюся оператором платежной системы "Мир". Соответствующий проект постановления правительства РФ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

"В многофункциональном центре должно быть организовано предоставление заявителям возможности совершения операций с использованием национальных платежных инструментов в рамках национальной системы платежных карт", - говорится в документе. Предполагается, что возможность появится с 1 января 2022 года.

Проект постановления разработан по итогам проведенного министерством мониторинга возможности совершения оплаты госпошлины и иных платежей за предоставление госуслуг в офисах МФЦ в регионах РФ, сообщается в пояснительной записке к документу. В результате проведенного анализа МЭР выявило случаи некачественного обслуживания заявителей при совершении ими оплаты госпошлины или платы с использованием наличных денежных средств.

"В соответствии с проведенным анализом правоприменительной практики необходимость изменения правового регулирования обусловлена сложившейся практикой организации предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ", - отмечается в пояснительной записке.