Минэнерго заявило, что у России достаточно газа в хранилищах для прохождения холодной зимы

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Накопленных запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ) в России достаточно для прохождения зимы даже при аномальных температурах, заявил журналистам замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак в кулуарах "Российской энергетической недели"

"У нас накоплено достаточно резервных видов топлива. Кроме того, мы провели сверку с "Газпромом" буквально на прошлой неделе по газу, накопленному в ПХГ. И тех запасов хватит для того, чтобы пройти те максимумы, которые до этого фиксировались. Если будет аномалия, у нас всего достаточно", - сказал Грабчак, отвечая на вопрос о запасах газа.

По словам замминистра энергетики, закачка газа в хранилища ведется по плану и должна завершиться к 1 ноября.

"Мы понимаем, что наши ПХГ справятся, и точно холодную 14-дневку система выдержит", - подчеркнул Грабчак.

Минэнерго не ожидает аномально холодной зимы, но энергосистема страны готова к экстремальным температурам, отметил замминистра.

"Вся подготовка к зиме строится на наблюдениях за многолетними значениями. И если смотреть средние многолетние значения, то будет так же, как и в прошлом году. Но разумеется, мы готовимся к наиболее экстремальным. Планируем ли мы, что будет сильно холодно? Нет, не планируем. Экстремальных температур не ожидаем - рябина не покраснела", - пояснил Грабчак.

Он подчеркнул, что запаса прочности российской энергосистемы хватит для прохождения экстремальных нагрузок.

Международный форум "Российская энергетическая неделя" - дискуссионная площадка в России, направленная на обсуждение вызовов и перспектив развития мирового ТЭК. В этом году конференция пройдет в московском Манеже 13-15 октября. Всего форум будет включать более 30 деловых мероприятий, в которых примут участие руководители более 200 компаний различных отраслей топливно-энергетического комплекса, из нефтегазового, угольного и электроэнергетического комплексов. Также в рамках РЭН пройдет награждение лауреатов премии "Глобальная энергия". По традиции завершит программу форума 15 октября молодежный день.