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Российская энергетическая неделя - 2021

В ФРГ считают, что Россия может стать крупным игроком в мире в сфере водородных технологий

Статс-секретарь Министерства экономики и энергетики ФРГ Андреас Файхт отметил, что Германия во многом полагается на водородную энергетику

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Россия может стать крупным игроком на мировом рынке в сфере водородных технологий. Об этом в среду в ходе международного форума Российская энергетическая неделя заявил статс-секретарь Министерства экономики и энергетики ФРГ Андреас Файхт.

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"Вкладываются огромные инвестиции в водородные технологии во всем мире - в Саудовской Аравии, в Африке, в Австралии, в Канаде, в Чили. Такая страна, как Россия, тоже должна обратить внимание на подобные технологии, потому что в конечном итоге это многообещающие рынки. У России имеются возможности для того, чтобы стать одним из крупнейших игроков в этом отношении", - отметил Файхт.

Вместе с тем он добавил, что ФРГ во многом полагается на водородную энергетику. Германский рынок, а также европейский рынок открыты для иных технологий декарбонизации и других источников энергии. "Водородные технологии, поскольку мы видим, что они являются углеродно-нейтральными, найдут свой путь на открытый рынок", - заключил статс-секретарь Министерства экономики и энергетики ФРГ.

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