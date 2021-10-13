Власти ХМАО считают, что сделка ОПЕК+ отрицательно сказывается на объемах добычи нефти

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Предприятия топливно-энергетического комплекса по итогам 2021 года добудут на территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) 214 млн тонн нефти. На объемах добычи нефти сказывается сделка ОПЕК+, сообщил ТАСС в среду директор департамента недропользования и природных ресурсов Югры Сергей Филатов.

"214 млн тонн нефти мы ожидаем по итогам 2021 года. <…> До сделки ОПЕК+ в ХМАО добыча нефти была существенно выше - порядка 230 млн тонн нефти в год. Компании, работающие в регионе, способны выйти на этот уровень, но мы не прогнозируем оптимистического скачка, потому что пока по ОПЕК+ не понятно, что будет до мая-сентября 2022 года. Все зависит от цен, которые тоже могут пойти вниз", - сказал собеседник агентства в кулуарах форума "Российская энергетическая неделя".

Ранее Филатов сообщал, что объем добычи нефти в ХМАО по итогам первого полугодия 2021 года снизился почти на 5% по сравнению с первым полугодием 2020 года, до 104,1 млн тонн.

В регионе в 2018 году впервые с 2008 года удалось получить положительную динамику по добыче нефти. В 2018 году было добыто 236,5 млн тонн, что на 0,5% больше показателя 2017 года. Ежегодно добыча падала примерно на 1,5% из-за постепенного истощения запасов на старых месторождениях. Добиться роста добычи нефти позволили специальные налоговые режимы. Они привели к росту эксплуатационного бурения, а адресные административные меры способствовали ускоренному вводу месторождений в промышленную эксплуатацию. Югра является основным нефтедобывающим регионом России - на ее долю приходится около 42% общероссийской добычи. Доходы от добычи нефти формируют более 70% бюджета региона. Согласно прогнозу социально-экономического развития Югры до 2024 года, власти региона ожидают, что объем добычи нефти в регионе в 2022 году вырастет до 220 млн тонн, в 2023 году, согласно базовому сценарию, должен составить 219 млн тонн, в 2024 году - 218 млн тонн.