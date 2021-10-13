Замглавы Минфина США заявил, что не считает цифровой юань угрозой для доллара

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Применение цифрового юаня в Китае не представляет угрозы для роли доллара в мире, полагает заместитель министра финансов США Адевале Адейемо. Об этом он заявил в среду, выступая на видеоконференции, организованной вашингтонским Бреттон-Вудским комитетом.

Комментируя все более широкое применение цифрового юаня в Китае и предположения относительно того, что это может представлять опасность для доллара, он отметил: "Я знаю, что этот вопрос сейчас волнует всех. Я не вижу в этом угрозы для доллара как резервной валюты". По мнению Адейемо, власти Китая "в большей степени принимают меры для поддержания контроля внутри страны" в сфере применения цифровых валют, "нежели думают о внешнем контроле".

"Полагаю, в итоге люди будут принимать решения об использовании доллара в зависимости от того, какие меры предпринимаем мы в США, а не от того, что делает Китай", - заверил заместитель министра. "Думаю, если мы, к примеру, будем осуществлять необходимые инвестиции в нашу инфраструктуру и конкурентоспособность, Соединенные Штаты по-прежнему будут привлекательны", - добавил он. Заместитель главы финансового ведомства выразил уверенность в том, что в США в настоящее время есть все условия для того, чтобы "доллар оставался резервной валютой".

КНР приступила к внедрению национальной виртуальной валюты в конце 2019 года. Цифровой юань - электронные деньги, централизованно выпускаемые Народным банком Китая. Они стоят столько же, сколько и обычные китайские бумажные банкноты. По планам центробанка страны, со временем цифровой юань должен заменить часть наличных в денежном обращении.

Расплатиться такой валютой в Китае пока можно только в определенных местах. С конца 2019 года цифровой юань тестируют в городах Шэньчжэнь, Сучжоу, Чэнду, Пекин и новой экономической зоне Сюнъань недалеко от Пекина. В октябре 2020 года власти КНР добавили к ним города Шанхай, Чанша, Сиань, Циндао, Далянь и провинцию Хайнань. В настоящий момент цифровой юань доступен ограниченному числу пользователей: к концу июня было открыто около 20,9 млн частных и 3,5 млн корпоративных кошельков, а общий объем операций составил 34,5 млрд юаней (около $5,3 млрд).