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Рост цен на газ привел к банкротству еще двух британских энергокомпаний

Речь идет о фирмах Pure Planet и Colorado Energy

ЛОНДОН, 14 октября. /ТАСС/. Число британских энергетических компаний, обанкротившихся с начала сентября с связи с резким ростом цен на газ, достигло 11. В среду об уходе с рынка Соединенного Королевства объявили фирмы Pure Planet и Colorado Energy, суммарно обслуживавшие около 250 тыс. клиентов.

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"Мы глубоко сожалеем о том, что Pure Planet прекращает работу. <...> Правительство и [регулятор британского рынка электроэнергии] Ofgem настаивали на том, чтобы Pure Planet поставляла энергию по ценам существенно ниже имеющихся сейчас закупочных", - говорится в сообщении, распространенном компанией.

Взлет цен на газ привел к банкротству целого ряда небольших британских энергетических фирм, обслуживавших порядка 2 млн клиентов. Несмотря на то, что установленный Управлением рынков газа и электроэнергии (Ofgem) верхний предел цен на электроэнергию для потребителей был повышен с 1 октября, многие британские энергокомпании продолжают терпеть убытки. Правительство не намерено оказывать им финансовую помощь и, по словам министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Кваси Квартенга, ожидает новых банкротств. При этом представители шести крупнейших энергетических фирм страны заявляют о том, что были хорошо подготовлены к сложившейся на рынке ситуации.

Газ дорожает уже на протяжении нескольких месяцев на фоне низкой заполненности европейских хранилищ и рекордного роста спроса на него в Азии.

Так, 6 октября цена на бирже ICE на ноябрьский фьючерс TTF на газовом хабе в Нидерландах превысила $1,9 тыс. за 1 тыс. куб. м, установив новый исторический максимум, но после этого стала стремительно снижаться. К закрытию торгов индекс упал в полтора раза. На открытии торгов 7 октября стоимость газа опускалась ниже $1 тыс. за 1 тыс. куб. м. По итогам торгов 13 октября цена голубого топлива составила $1 130 за 1 тыс. куб. м.

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