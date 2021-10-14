Путин заявил, США совершают большую ошибку, используя доллар как санкционный инструмент

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. США совершают большую ошибку, используя доллар как санкционный инструмент. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью журналистке американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл после пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя". Текст беседы опубликован на сайте Кремля.

Наладятся ли отношения с США и жива ли в РФ оппозиция?

Наладятся ли отношения с США и жива ли в РФ оппозиция? Путин о политике на энергонеделе

"Мне кажется, что Соединенные Штаты совершают очень большую ошибку, что используют доллар в качестве санкционного инструмента", - сказал Путин. Он отметил, что Вашингтон делает это, чтобы препятствовать расчетам в долларах за санкционную продукцию.

"Просто нам невозможно получить деньги клиентов за поставленную продукцию в долларах. К чему это приводит? Мы вынуждены просто, у нас нет другого выбора, мы просто вынуждены переходить к расчетам в других валютах", - добавил российский лидер.

Как отметил глава государства, доллар подрывает свои позиции в качестве резервной валюты, но Россия не заинтересована в полном уходе от расчетов в нем.

"Он подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты. И объем расчетов в долларах сокращается, и объем личных резервов стран мира в долларах тоже сокращается. Но мы не заинтересованы в том, чтобы полностью уходить от расчетов в долларах, и нас пока устраивают", - сказал Путин, пояснив, что, в частности, речь идет о "расчетах за энергоресурсы в долларах, за нефть прежде всего".

"Но если политика американских властей будет продолжаться такая, о которой я уже сказал, то нам и делать ничего не надо будет, США сами подорвут доверие к доллару", - подчеркнул российский лидер.

Москва внимательно смотрит за ростом долга США и предпримет все необходимые шаги для обеспечения своих долгосрочных интересов - Путин.