Путин заявил, США совершают большую ошибку, используя доллар как санкционный инструмент

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. США совершают большую ошибку, используя доллар как санкционный инструмент. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью журналистке американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл после пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя". Текст беседы опубликован на сайте Кремля.
"Мне кажется, что Соединенные Штаты совершают очень большую ошибку, что используют доллар в качестве санкционного инструмента", - сказал Путин. Он отметил, что Вашингтон делает это, чтобы препятствовать расчетам в долларах за санкционную продукцию.
"Просто нам невозможно получить деньги клиентов за поставленную продукцию в долларах. К чему это приводит? Мы вынуждены просто, у нас нет другого выбора, мы просто вынуждены переходить к расчетам в других валютах", - добавил российский лидер.
Как отметил глава государства, доллар подрывает свои позиции в качестве резервной валюты, но Россия не заинтересована в полном уходе от расчетов в нем.
"Он подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты. И объем расчетов в долларах сокращается, и объем личных резервов стран мира в долларах тоже сокращается. Но мы не заинтересованы в том, чтобы полностью уходить от расчетов в долларах, и нас пока устраивают", - сказал Путин, пояснив, что, в частности, речь идет о "расчетах за энергоресурсы в долларах, за нефть прежде всего".
"Но если политика американских властей будет продолжаться такая, о которой я уже сказал, то нам и делать ничего не надо будет, США сами подорвут доверие к доллару", - подчеркнул российский лидер.
Москва внимательно смотрит за ростом долга США и предпримет все необходимые шаги для обеспечения своих долгосрочных интересов - Путин.