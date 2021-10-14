Боррель считает, что ЕС и Россия взаимозависимы в сфере энергетики

БРЮССЕЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Евросоюз и Россия зависят друг от друга в сфере энергетики. Такое мнение высказал в четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем еженедельном блоге.

"Евросоюз зависит от России в импорте топлива, но российская экономика также нуждается в доходах от нашего импорта энергоносителей", - отметил он.

Также Боррель заявил, что охвативший Европу энергетический кризис требует больше сплоченности в отношениях с Россией. "Энергетические проблемы являются одной из важных причин, по которой ЕС должен стать более сплоченным в своих отношениях с Россией и сохранить единство целей среди своих государств-членов", - отметил он.

Боррель считает, что Россия выполняет свои контрактные обязательства по газу, однако не поставляет в ЕС дополнительно, как могла бы, в результате чего повышаются цены на газ. "Наша энергетическая зависимость является одним из ключевых вопросов в наших отношениях с Россией. Россия выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа, но не вводит дополнительный газ в европейскую систему, как она могла бы это сделать, тем самым способствуя росту цен", - считает он.