Эксперты: рестораны России за пределами Москвы тоже достойны звезд "Мишлен"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Некоторые рестораны в крупных российских городах соответствуют высоким требованиям гурманов и достойны звезд "Мишлен". Такое мнение высказали в четверг опрошенные ТАСС эксперты и рестораторы.

Мишленовские звезды в Москве. Как оценивают рестораны и за что дают высший балл

В Москве проходит церемония вручения звезд "Мишлен" столичным ресторанам и их шеф-поварам. Россия стала 33-й страной, где выпускают гид "Мишлен", а Москва - первым городом СНГ с кафе и ресторанами, отмеченными звездами и специальными знаками.

"Наличие в стране и городе мест, отмеченных гастрономическим гидом "Мишлен", безусловно повышает уровень и класс их международной туристической привлекательности. Очень надеюсь, что в будущем заветные звезды "Мишлен" будут в ресторанах всех крупных городов России и туристических центрах", - сказал ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Он выразил уверенность, что отечественный сектор HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес) "этого достоин и сегодня вполне соответствует самым высоким требованиям гурманов со всего мира".

Основатель холдинга White Rabbit Family Борис Зарьков отметил, что "из других регионов в плане гастрономии очень достойный Санкт-Петербург". "Но появление гида в других регионах зависит не только от числа достойных мест, но и их возможности развивать высокую кухню, соответствующую критериям "Мишлен", - пояснил собеседник агентства.

Владелец сети "Рестораны Раппопорта" Александр Раппопорт сказал ТАСС, что сегодня "гастротуризм - одно из самых популярных направлений туризма, люди все больше обращают внимание на кулинарную составляющую". По его словам, гид "Мишлен" ставит Москву в ранг кулинарных столиц и выводит ее на мировой уровень. Раппопорт добавил, что также в Санкт-Петербурге "достаточно много хороших ресторанов", но "уровня Москвы в плане гастрономии еще близко ни один город не достиг".