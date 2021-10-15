Власти Чукотки сообщили о сложностях с доставкой грузов на полуостров

ТАСС, 15 октября. Чукотский АО ожидает более 200 контейнеров с продуктами питания, домокомплектами, техникой и другими грузами, которые скопились в ожидании отправки на полуостров, сообщил глава региона Роман Копин.

"В ежедневном режиме продолжаем отслеживать ситуацию. Приоритет - продукты питания, но речь не только о них. В этом году много задач и строек во всех районах, начинается реализация инвестпроектов. Для этого нужно доставить технику, материалы, модульные конструкции. Сейчас отправки на Чукотку ждут больше 200 контейнеров, техника для Провидения, Эгвекинота, Анадыря, модульные ДК для Тавайваама, Янракыннота, Нового Чаплино, ФАПы, домокомплекты и т. д.", - написал Копин на своей странице в Instagram.

Глава региона отметил, что в этом году навигация была сложной из-за того, что в июле - сентябре было в три раза меньше судозаходов, чем обычно. "Это значит, что в октябре и ноябре нам нужны дополнительные рейсы. Работаем с транспортными компаниями и внимательно следим за погодой. Если понадобятся ледоколы, будем привлекать", - отметил Копин.

В пятницу глава соседнего региона - Камчатского края - Владимир Солодов в своем Telegram-канале сообщил, что власти Камчатки в ручном режиме решают проблему с трехмесячной задержкой грузов в порту Владивостока. По его словам, причина массового скопления грузов во Владивостоке связана с глобальным кризисом грузовой логистики.

Чукотский АО не имеет железнодорожного сообщения с материковой частью России. Грузы на полуостров доставляются по воздуху и морским транспортом.