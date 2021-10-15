Республиканцы обвинили Байдена в антиамериканской энергетической политике

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Американские конгрессмены-республиканцы написали президенту США демократу Джо Байдену письмо, в котором обвинили его в антиамериканской энергетической политике, которая, по мнению законодателей, может поставить Соединенные Штаты в зависимость от "таких стран, как Китай и Россия".

Инициатором обращения к президенту стала конгрессвумен Кэрол Миллер (от Западной Вирджинии), к письму присоединились еще более 140 ее однопартийцев из нижней палаты Конгресса. Как отмечается в пресс-релизе на сайте Миллер, решение написать Байдену было принято на фоне роста цен на топливо и недавнего призыва администрации к странам ОПЕК+ "добывать больше нефти в целях борьбы с ростом цен на бензин для американских потребителей".

"Ваше мнение о том, что увеличение поставок нефти необходимо для снижения цен на заправках, является обоснованным. Мы также согласны с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, который заявил, что рост цен на бензин создаст "риск нанесения ущерба глобальному [экономическому] восстановлению". Однако мы не согласны с усилиями вашей администрации по снижению доступа к американским энергетическим ресурсам и одновременными призывами к ОПЕК+ об увеличении добычи своих ресурсов", - пишут конгрессмены.

"Как вам известно, ОПЕК+ включает страны, которые являются известными противниками США, такие как Россия, Иран и Венесуэла. Не в интересах Америки полагаться на эти страны в вопросе энергетики. При этом устранение препятствий для добычи американских нефти и газа и их инфраструктуры приведет к росту американской экономики и увеличению числа рабочих мест, повысит национальную и энергетическую безопасность, снизит цены на энергоносители для американских семей. Это также приведет к снижению глобальных выбросов, поскольку США производят энергию, более ответственно относясь к экологии, чем те страны, на которые вы хотите, чтобы полагалась Америка", - утверждают авторы письма.

По их мнению, упомянутый призыв к ОПЕК+ "согласуется с рядом других антиамериканских мер энергетической политики", продвигаемых администрацией и демократами в Конгрессе. К таковым конгрессмены относят, помимо прочего, решение об отмене строительства нефтепровода Keystone XL из Канады в США и введение моратория на аренду федеральных земель для разработки нефтяных и газовых месторождений. "Вместо того чтобы продолжать призывать к большему процветанию связанных с ОПЕК+ стран, которые стремятся нанести вред США, мы должны удовлетворять американские запросы энергоресурсами американского производства. <...> Мы просим вас сотрудничать с нами, чтобы сохранить энергетическую безопасность Америки и обратить вспять катастрофическую энергетическую политику вашей администрации, которая поставит нас в зависимость от таких стран, как Китай и Россия", - подчеркнули республиканцы.

Байден с самого начала своего президентства уделяет большое внимание проблемам экологии и расширению использования чистых источников энергии. Вопрос борьбы с изменением климата он называет одним из приоритетов своей администрации.

"Северный поток - 2"

В письме законодатели также подвергли критике действия вашингтонской администрации в ситуации с газопроводом "Северный поток - 2". "В то время как вы стремились подкосить американскую энергетическую инфраструктуру, вы лицемерно поддерживали иностранное производство ископаемого топлива и его инфраструктуру. Ваши недавние действия, направленные на то, чтобы дать зеленый свет российскому газопроводу "Северный поток - 2", <...> являются особенно вопиющими", - утверждается в документе.

"Северный поток - 2" состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство газопровода завершилось утром 10 сентября. Ожидается, что далее будут проведены пусконаладочные работы. Ввод трубопровода в эксплуатацию планируется до конца текущего года. Согласно данным "Газпрома", по "Северному потоку - 2" в нынешнем году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа.

США и Германия 21 июля достигли соглашения по "Северному потоку - 2". В частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят реализацию проекта, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа через территорию Украины. Американские власти вместе с тем оставили за собой право принимать меры в случае "использования Россией энергетики в качестве геополитического оружия в Европе" и "агрессии в отношении Украины".

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение в связи с попытками ряда стран обусловить судьбу трубопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.