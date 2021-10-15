Польша намерена требовать от ЕС проверить "Газпром" на злоупотребления позицией на рынке

ВАРШАВА, 15 октября. /ТАСС/. Правительство Польши на ближайшем саммите Европейского союза будет настаивать на необходимости проверки "Газпрома" на злоупотребления монопольной позицией на рынке. Об этом заявил в пятницу в эфире Польского радио министр климата и окружающей среды республики Михал Куртыка.

По его утверждению, текущая ситуация с ценами на газ связана с тем, что "Газпром" якобы ограничивает поставки в Европу, чтобы она согласилась на запуск трубопровода "Северный поток - 2". "К сожалению, в Европе есть наивные люди, считающие, что после таких уступок будет лучше. По нашему мнению, это дорога в никуда", - отметил министр.

"На следующей неделе на заседании Европейского совета мы будем акцентировать внимание на том, что Европа не может согласиться на энергетический шантаж", - указал Куртыка. "У нас далеко идущие предложения о необходимости проверки, нет ли ситуации, когда "Газпром" злоупотребляет позицией монополиста. Это будет нашим призывом к Европейской комиссии. Это будет наш призыв к странам Европы", - констатировал он.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. 13 октября президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели назвал политически мотивированной болтовней заявления о применении Россией энергетики в качестве оружия. Он указал на то, что "даже в самые сложные периоды холодной войны РФ регулярно, на постоянной основе полностью исполняя свои контрактные обязательства, поставляла газ в Европу".

Резкий рост цен на газ на Европейском рынке начался в конце августа. 6 октября цена на бирже ICE на ноябрьский фьючерс TTF на газовом хабе в Нидерландах около 12:00 мск превысила $1,9 тыс. за 1 тыс. куб. м, установив исторический максимум, но после этого стала стремительно снижаться. На открытии торгов 7 октября стоимость газа опускалась ниже $1 тыс. за 1 тыс. куб. м. 14 октября цена вновь поднялась выше $1,2 тыс.