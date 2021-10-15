В Германии сообщили, что газохранилища заполнены на 75%

БЕРЛИН, 15 октября. /ТАСС/. Газохранилища в Германии сейчас заполнены на 75%, власти ФРГ в состоянии снабдить население страны природным газом. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.

"Газохранилища заполнены на 75%. Это больше, чем в 2015 году, когда они были менее заполнены, но, несмотря на это, удалось в любое время обеспечить снабжение", - сказал он. "Это означает, что мы в состоянии обеспечить граждан и промышленность необходимыми объемами природного газа", - отметил Альтмайер.

Альтмайер предупредил поставщиков трубного газа в ЕС о последствиях возможного несправедливого ценообразования на голубое топливо.

"Конечно, мы должны следить за тем, чтобы никто не воспользовался нынешней ситуацией", - предупредил он. "Мы будем следить за тем, чтобы и в будущем не было односторонней зависимости", - сказал Альтмайер. "В любой момент Европа в вопросе газоснабжения может перейти в том числе на поставки СПГ, существуют крупные терминалы по его приему во многих европейских странах", - указал он.

"В этой связи те, кто поставляет нам трубный газ, должны знать, что несправедливое повышение цен может привести также к тому, что газоснабжение будет иным образом ориентироваться и может изменить пути поставок", - утверждал Альтмайер.

В начале октября в Министерстве экономики и энергетики ФРГ уже заявляли о том, что контракты на поставки энергоресурсов в Германию соблюдаются и никакого дефицита не ожидается.

С конца августа до начала октября на европейском спотовом рынке наблюдался рост цен на газ. Как сообщил в четверг ТАСС глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, одной из причин стал тот факт, что после необычно долгой отопительной фазы прошлой зимой газохранилища в ЕС опустели. Сюда добавляется то, что поставки СПГ в Европу сократились, поскольку поставщики газа смогли добиться более высоких цен в государствах Азии и вместо Европы стали поставлять газ туда.