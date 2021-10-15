Глава "Сербиягаза" заявил, что судьбу газового контракта России и Сербии решат президенты

БЕЛГРАД, 15 октября. /ТАСС/. Судьба нового долгосрочного газового соглашения между Россией и Сербией решится в ходе личной встречи президентов Владимира Путина и Александара Вучича. Об этом заявил в пятницу генеральный директор компании "Сербиягаз" Душан Баятович.

"Сербия в очень тяжелой ситуации в плане энергетики, а также в том, что касается цены газа и снабжения газом. В настоящий момент цены на рынке [колеблются] между $1 000 и $1 200 за 1 тыс. куб. м, мы сейчас платим $270, но объемов газа, которыми мы в настоящий момент располагаем, то есть ввозим и имеем в газохранилище "Банатский двор", недостаточно, потому что наблюдается рост потребления, мы начали производство электроэнергии", - сообщил он агентству Tanjug.

По словам Баятовича, в вопросе поставок газа Сербия "условно в безопасности до Нового года". "Но очевидно, что судьба будущего долгосрочного соглашения между Сербией и Россией, то есть "Газпрома" и "Сербиягаза", будет зависеть от встречи Вучича и Путина, буквально судьба нашей страны будет зависеть от предстоящей встречи двух президентов, где будут определены долгосрочные элементы сотрудничества в плане поставок газа", - отметил он.

По мнению директора "Сербиягаза", "существуют условия, чтобы этот разговор был хорошим и для интересов Сербии, и для "Газпрома" и "Сербиягаза". Ранее Баятович заявил, что энергетические проблемы Европы невозможно решить без российского газа.

10 октября по результатам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым президент Сербии Александар Вучич рассказал, что обратился с просьбой к российскому лидеру Владимиру Путину о выгодной цене на газ и уверен, что Сербия получит его по максимально выгодной цене. Ранее сообщалось, что Сербия обсуждает с Россией сохранение цены на газ на уровне $270 за 1 тыс. куб. м на протяжении шести месяцев 2022 года. 7 октября на заседании Российско-сербского межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что надеется на заключение до конца 2021 года долгосрочного договора на поставку газа из России в Сербию.

Ранее в пятницу президент Сербии Александар Вучич заявил, что планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным цену на газ для Сербии в ходе личной встречи 25 ноября. По словам Вучича, в качестве первого предложения Белград получил формулу, при которой цена за газ для сербской стороны достигала бы $780-$790 за 1 тыс. куб. м. Сербский президент признал, что его страна не сможет выдержать такую цену.