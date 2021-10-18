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Мишустин проведет заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям

В мероприятии примут участие первый зампред правительства Андрей Белоусов, вице-премьеры Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Александр Новак, Алексей Оверчук и Дмитрий Чернышенко

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник проведет 35-е заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) в России.

Как сообщила пресс-служба кабмина, в мероприятии примут участие первый зампред правительства Андрей Белоусов, вице-премьеры Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Александр Новак, Алексей Оверчук и Дмитрий Чернышенко. В заседании будут также участвовать глава Минпромторга Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, глава Минстроя Ирек Файзуллин и министр энергетики Николай Шульгинов.

Предыдущее заседание КСИИ

Заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям традиционно проходят раз в год в октябре, предыдущее состоялось 19 октября 2020 года в режиме видеоконференции. На нем рассматривались вопросы развития здравоохранения и фармацевтики, налогового и таможенного законодательства, торговли, потребительского рынка и технического регулирования, энергетики, природных ресурсов и экологии.

Как отметил на прошлом заседании Мишустин, КСИИ - это эффективная площадка для взаимодействия правительства и международного бизнеса. Он добавил, что, несмотря на пандемию, на территории РФ членами совета было реализовано "немало интересных проектов в самых разных сферах": от выпуска фильтрующих масок до строительства энергетического центра.

По итогам заседания глава кабмина подписал список поручений. В частности, по просьбам зарубежных инвесторов в России было решено разработать реестр охраняемых патентом фармакологически активных веществ, что позволит укрепить защиту прав собственности на запатентованные лекарства.

Кроме того, Минэкономразвития было поручено рассмотреть, как можно использовать механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений для привлечения иностранного капитала в Россию. Минпромторгу Мишустин поручил углубить интеграцию систем прослеживаемости и маркировки товаров, а Минэкономразвития - продолжить консультации с органами Евросоюза по вопросам углеродного регулирования.

О совете

КСИИ является постоянно действующим органом, рассматривает и готовит предложения по вопросам, возникающим у иностранных организаций-инвесторов в ходе реализации инвестиционных проектов на территории России. Председателем консультативного совета является премьер-министр РФ, заместителем председателя и председателем исполнительного комитета совета - министр экономического развития.

При необходимости к работе по ключевым направлениям деятельности в качестве экспертов могут привлекаться представители компаний и организаций, не входящих в его состав, а также независимые эксперты. Сейчас в состав КСИИ входят руководители 53 крупнейших международных компаний.

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