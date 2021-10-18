В Nord Stream 2 AG заявили о стремлении скорее предоставить рынку дополнительные мощности

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Оператор "Северного потока - 2" стремится как можно скорее предоставить рынку дополнительные надежные газотранспортные мощности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Nord Stream 2 AG.

"Наша цель - предоставить рынку дополнительные надежные газотранспортные мощности как можно скорее. О дальнейших технических шагах мы сообщим дополнительно", - сказали в компании в ответ на запрос ТАСС.

Ранее оператор проекта сообщил, что процедура заполнения газом первой нитки газопровода "Северный поток - 2" завершена, объем заполнения техническим газом составил около 177 млн куб. м. Данный объем топлива обеспечивает давление, достаточное, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа.