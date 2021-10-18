ЦБ возложит функции временной администрации при отзыве лицензии у банка на АСВ

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Банк России будет возлагать на госкорпорацию "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) функции временной администрации сразу при отзыве лицензии у банка - участника системы страхования вкладов, а также у страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, занимающегося обязательным пенсионным страхованием. Такие изменения в законодательство вступают в силу с 18 октября, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Глава АСВ Юрий Исаев: в фонде страхования вкладов всегда будет достаточно средств

По старым правилам после отзыва лицензии банка такие функции выполнял Банк России (с возможностью привлечения сотрудников АСВ), а АСВ проводило ликвидацию финансовой организации после принятия судом соответствующего решения.

АСВ будет осуществлять полномочия временной администрации через представителя, назначенного из числа сотрудников агентства. При этом работу агентства будет контролировать Банк России, в том числе проводя проверки деятельности временной администрации.

"Передача АСВ нового функционала позволит оптимизировать процедуры ликвидации финансовой организации, ускорит формирование реестра требований кредиторов, инвентаризацию и реализацию имущества финансовой организации, формирование конкурсной массы для расчетов с кредиторами", - отмечают в ЦБ.

Ранее глава АСВ Юрий Исаев отмечал, что передача Агентству по страхованию вкладов функций временной администрации, назначаемой сразу после отзыва лицензии у банка, увеличит поступления от реализации имущества кредитных организаций на 10% и ускорит продажу имущества кредитных организаций в среднем на шесть - девять месяцев быстрее.