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Белоусов призвал рассматривать повышение НДПИ в контексте энергоперехода

Первый зампред правительства также указал, что необходимо донастроить налоговую систему, чтобы компаниям было выгоднее инвестировать, чем выплачивать дивиденды

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Повышение ставки НДПИ и акциза на жидкую сталь стоит рассматривать в контексте увязки вопросов инвестиций, дивидендов и углеродного перехода. Об этом заявил первый зампред правительства Андрей Белоусов в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в понедельник.

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"Историю с повышением НДПИ и введением акцизов на жидкую сталь имеет смысл рассматривать в этом контексте. Что же касается собственно дивидендов - вопрос давно назрел, он давно стоит в повестке: как донастроить налоговую систему, чтобы компаниям было выгоднее инвестировать, чем выплачивать дивиденды. Вопрос не только налоговой политики - вообще вопрос инвестиционного климата и доходности, динамики развития рынков", - рассказал Белоусов, отвечая на соответствующий вопрос.

В Стратегии развития финансового рынка до 2030 года, подготовленной Минфином РФ и опубликованной 13 сентября, говорилось, что национальная система углеродного регулирования даст стимул для перехода на более энергоэффективные технологии и позволит сформировать бюджет на финансирование "зеленого" перехода. О необходимости создания рынка углеродных единиц заявил президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. В частности, по его словам, Россия должна научиться улавливать, хранить и полезно использовать углекислый газ от всех источников, что обеспечит дополнительную конкурентоспособность отечественных экспортеров на внешних рынках.

Изменения в зачислении акцизов и НДПИ

Для компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ в связи с проектируемыми изменениями в режиме налогообложения отраслей черной и цветной металлургии, угольной промышленности, а также сырья для производства минеральных удобрений (в частности, изменение ставок НДПИ и введение нового акциза) предусмотрена корректировка нормативов распределения доходов бюджетной системы для зачисления в бюджеты регионов части дополнительных поступлений, связанных с изменением налоговых ставок, в размере выпадающих доходов по налогу на прибыль.

Доходы от НДПИ на черные и цветные металлы и минеральные удобрения, а также доходы от акциза на сталь жидкую в доход федерального бюджета будут зачисляться по нормативу 83%, в доход регионального бюджета поступит 17%. Для доходов от НДПИ на коксующийся уголь предусмотрен норматив 75% в федеральный бюджет и 25% - в региональный бюджет. Установление этих нормативов позволит полностью компенсировать влияние роста ставок НДПИ и введения акциза на сталь жидкую на поступления налога на прибыль в бюджеты субъектов РФ, говорится в пояснительной записке.

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РоссияБелоусов, Андрей Рэмович
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