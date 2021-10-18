В Германии сообщили, что "Газпром" выполняет свои контрактные обязательства по поставкам

БЕРЛИН, 18 октября. /ТАСС/. Российский "Газпром" выполняет все контрактные обязательства по поставкам газа в Германию. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. По его словам, германские власти будут наблюдать за ситуацией, но надеются, что такой подход компании сохранится и в дальнейшем.

"По нашим сведениям на данный момент, все поставщики газа соблюдают договоренности, то есть и "Газпром" до сих пор выполняет свои контрактные обязательства", - сказал он. "Конечно, правительство ФРГ очень внимательно наблюдает за ситуацией и надеется, что так это будет и впредь", - добавил Зайберт.

В свою очередь, представитель Минэкономики ФРГ Сюзанне Унград сообщила, что "заполненность хранилищ газа [в Германии] сейчас находится на уровне ниже 70%, то есть несколько снизилась". По ее словам, это связано с тем, что "первый газ оттуда начал, как обычно, использоваться с наступлением холодных месяцев".

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер 15 октября заявлял о том, что газохранилища на тот момент были заполнены на 75%, и подчеркивал, что односторонней зависимости от России в вопросе газоснабжения нет. Ранее Минэкономики Германии подчеркивало, что у него нет сведений о несоблюдении Москвой своих контрактных обязательств.

13 октября президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели назвал политически мотивированной болтовней заявления о применении Россией энергетической отрасли в качестве оружия. Он указал на то, что "даже в самые сложные периоды холодной войны РФ регулярно, на постоянной основе полностью исполняя свои контрактные обязательства, поставляла газ в Европу".

В новость были внесены изменения (13:58 мск) - меняется заголовок, заход, добавлены комментарии представителя кабмина ФРГ