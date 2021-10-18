"Биокад" готов рассмотреть возможность производства "Спутника V" в назальной форме

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Биотехнологическая компания "Биокад" готова рассмотреть возможность производства вакцины от коронавируса "Спутник V" в назальной форме при поступлении соответствующего запроса от Центра им. Гамалеи. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора по корпоративным связям и коммуникациям компании Алексей Торгов.

"Мы готовы рассмотреть такую возможность при поступлении запроса от центра Гамалеи о возможности включения ЗАО "Биокад" в качестве контрактной производственной площадки", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности выпуска вакцины от коронавируса "Спутник V" в назальной форме.

Ранее на сайте реестра Минздрава появились данные о том, что министерство выдало Центру им. Гамалеи разрешение на проведение исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея. В сообщении уточняется, что препарат "Гам-ковид-вак" (он же "Спутник V") будет испытываться на базе научно-исследовательского центра "Эко-безопасность" в Санкт-Петербурге с участием 500 взрослых добровольцев. Однако затем директор центра Александр Гинцбург сообщил ТАСС, что второй этап таких клинических исследований пока не начался из-за отсутствия финансирования.

В сентябре 2020 года компания "Биокад" (Санкт-Петербург) подписала соглашение с Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России о промышленном выпуске вакцины "Спутник V". "Биокад" занимается разработкой и производством воспроизведенных лекарственных средств (дженериков), биоаналогов и оригинальных препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных и генетических заболеваний - таких как рак, ВИЧ-инфекция, рассеянный склероз и т.д. Как сообщалось ранее, весной 2021 года "Биокад" вышла на ежемесячный объем производства вакцины от коронавируса "Спутник V" в 2 млн доз, а летом планировала увеличить этот показатель до 5-6 млн доз в месяц.